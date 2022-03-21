Исмагулов про Топурию и Пимблетта: «За один вечер могу с ними разобраться»

Казахстанский легковес UFC Дамир Исмагулов отреагировал на победы Илии Топурии и Пэдди Пимблетта на UFC Fight Night 204.

«За один вечер могу с ними разобраться. Пусть просто уже кто-нибудь подпишет контракт», – написал Исмагулов в инстаграме.

Пимблетт на UFC Fight Night 204 победил удушающим приемом в первом раунде Родриго Варгаса. Топурия нокаутировал во втором раунде Джея Херберта.

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