Пэдди Пимблетт – о победе над Варгасом: «Хабиб никогда не давал таких захватывающих боев»

Теги UFC легкий вес (MMA) Хабиб Нурмагомедов Пэдди Пимблетт Бокс/MMA/UFC

Английский легковес UFC Пэдди Пимблетт, одержавший зрелищную победу над Родриго Варгасом, подколол Хабиба Нурмагомедова, назвав его бойцовский стиль скучным.

«Вот и еще один бой вечера. Я никогда не участвую в скучных поединках, такого обо мне не скажешь.

У Хабиба, может, и есть 29 побед, но в его исполнении никогда не было такого захватывающего боя», – сказал Пимблетт на послематчевой пресс-конференции.

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