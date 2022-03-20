Дэйна Уайт – о Пимблетте: «Вокруг него куча хайпа, и он это полностью оправдывает»

Президент UFC Дэйна Уайт похвалил перспективного легковеса Пэдди Пимблетта, одержавшего победу над Родриго Варгасом.

Ранее глава промоушена советовал англичанину подкрепить яркий медийный образ хорошим выступлением в октагоне, и после победы Пэдди Уайт не скрывал радости.

«Все эти разговоры насчет его выхода и всего остального – имеют под собой твердую почву.

Вокруг него куча хайпа, и сегодня он показал каждому, что полностью его оправдывает», – заявил промоутер.

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