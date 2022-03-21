Джейк Пол предложил давать бонус каждому победителю боя в UFC: «Мне нравится, когда бойцам платят»

Видеоблогер Джейк Пол выступил с идеей платить бонусы каждому победителю поединка в UFC.

«Мне нравится, когда бойцам платят. У меня идея: выделяйте бонус в размере 50 тысяч долларов каждому победителю. 12 боев в турнире, 600 тысяч долларов на бонусы за турнир.

За год UFC проводит 45 событий, общая сумма бонусов 27 млн долларов (2,7% от прибыли компании). Если победитель боя не заслуживает бонуса (из-за скучного выступления), то распределите 50 тысяч долларов между теми, кто показал в карде яркий бой.

Показываешь яркий бой — получаешь больше денег. Как вам идея?» – написал Пол в твиттере.

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