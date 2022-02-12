Джейк Пол про отстранение Рогана: «При этом ESPN и Disney не имеет ничего против Уайта, который называет репортеров придурками»

Блогер-боксер Джейк Пол прокомментировал отстранение комментатора Джо Рогана от работы на UFC 271.

«Итак, ESPN и Disney отстраняют Джо Рогана от работы на турнире UFC, но при этом ничего не имеют против , которая называет репортеров придурками, говорит, что женщина-боец выглядит как мужчина в платье и на каблуках», – написал Пол в твиттере.

Напомним, Роган оказался в центре расистского скандала после того, как видео с его высказываниями попала в сеть. 56-летний журналист удалил несколько своих подкастов и принес публичные извинения.

Главным событием UFC 271 станет реванш чемпиона среднего дивизиона Исраэля Адесаньи и Роберта Уиттакера.

Джо Рогана отстранили от работы на UFC 271

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