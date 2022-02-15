Джейк Пол – Конору: «Когда ты внесешь вклад в то, чтобы все бойцы получали больше денег?»

Теги UFC MMA Конор Макгрегор бокс Исраэль Адесанья Джейк Пол Бокс/MMA/UFC

Начинающий боксер-блогер Джейк Пол обратился к экс-чемпиону UFC в двух весовых категориях Конору Макгрегору.

«Поздравляю Paradigm Sports Management Agency! Номер 1 и номер 2 среди самых высокооплачиваемых спортсменов в ростере UFC – я и Иззи.

Большой повод для гордости замечательного спортивного агентства. Поздравляю всю свою команду и большие поздравления Исраэлю со вчерашней победой», – написал ирландец в твиттере.

«Действительно, Иззи это заслужил, но, к сожалению, Тайсон Фьюри по-прежнему зарабатывает на боях больше, чем вы оба вместе взятые.

Конор, когда ты внесешь свой вклад в то, чтобы все бойцы получали больше денег и лучшее медицинское обслуживание?» – ответил Пол.

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