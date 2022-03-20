Пэдди Пимблетт вызвал создателя Facebook Цукерберга на бой: «Ты мне надоел, блокируешь мои аккаунты»

Перспективный легковес UFC Пэдди Пимблетт, одержавший яркую победу над Родриго Варгасом, заявил, что хочет подраться с Марком Цукербергом, создателем Facebook и главой компании Meta.

«Я хочу биться с Марком Цукербергом, я хочу втащить ему. Ты надоел мне, приятель.

Ты мне надоел, блокируешь мои аккаунты, хотя я просто помогаю благотворительным фондам и людям с ментальным проблемами. Ты – главный задира во всем мире, чувак», – сказал Пэдди.

Напомним, что Meta на фоне событий на Украине признана в РФ экстремистской организацией, а доступ к Facebook на территории страны заблокирован.

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