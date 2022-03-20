Бонусы UFC Fight Night 204: Аспиналл, Пимблетт, Топурия, Павлович и Мокаев получили по 50 тысяч долларов

UFC подвел итоги турнира UFC Fight Night 204, который состоялся в Лондоне на арене О2.
По 50 тысяч долларов за «Лучшее выступление вечера» получили 9 бойцов.
Том Аспиналл, победивший Александра Волкова болевым приемом в первом раунде. Арнольд Аллен, одержавший победу над Дэном Хукером техническим нокаутом в первом раунде. Пэдди Пимблетт, который победил Родриго Варгаса удушающим первом раунде.
А также Сергей Павлович, нокаутировавший в первом раунде Шамиля Абдурахимова. Илия Топурия, который нокаутировал Джея Герберта в первом раунде. Мухаммед Мокаев, одержавший победу над Коди Дерденом удушающим приемом.
Бонусы также получили Молли Маккэнн (нокаут в бою с Лауной Каролиной) и Пол Крейг (сабмишен в бою с Никитой Крыловым).
UFC Fight Night 204: Волков проиграл Аспиналлу, Аллен победил Хукера и другие бои