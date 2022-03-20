Бонусы UFC Fight Night 204: Аспиналл, Пимблетт, Топурия, Павлович и Мокаев получили по 50 тысяч долларов

UFC подвел итоги турнира UFC Fight Night 204, который состоялся в Лондоне на арене О2.

По 50 тысяч долларов за «Лучшее выступление вечера» получили 9 бойцов.

Том Аспиналл, победивший болевым приемом в первом раунде. Арнольд Аллен, одержавший победу над техническим нокаутом в первом раунде. , который победил Родриго Варгаса удушающим первом раунде.

А также , нокаутировавший в первом раунде Шамиля Абдурахимова. Илия Топурия, который нокаутировал Джея Герберта в первом раунде. Мухаммед Мокаев, одержавший победу над Коди Дерденом удушающим приемом.

Бонусы также получили Молли Маккэнн (нокаут в бою с Лауной Каролиной) и Пол Крейг (сабмишен в бою с Никитой Крыловым).

UFC Fight Night 204: Волков проиграл Аспиналлу, Аллен победил Хукера и другие бои