Илия Топурия: «Пэдди Пимблетт – настоящее ссыкло, я надеру тебе задницу еще раз»

Испанский полулегковес грузинского происхождения Илия Топурия обратился к легковесу Пэдди Пимблетту.

Напомним, что бойцы устроили потасовку перед турниром UFC Fight Night 204. Причиной начала конфликта стали резкие высказывания Пимблэтта о грузинах.

«Англия, я люблю вас, но у вас есть настоящее ссыкло – Пэдди Пимблетт. Пэдди, неважно, победишь ли ты сегодня или проиграешь, я хочу биться с тобой.

Я надеру тебе задницу еще раз, пошел ты», – сказал Топурия после победы над Джеем Гербертом.

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