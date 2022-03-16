Тренер Майк Браун: «Порье очень трудно делать 155 фунтов. Дастин может быть намного лучше в полусреднем весе»

Тренер Майк Браун прокомментировал возможный переход Дастина Порье из легкого в полусредний дивизион UFC.
«Порье достаточно крупный для полусреднего дивизиона, и сейчас он уже большой, чтобы оставаться в легком весе. Ему становится очень трудно делать 155 фунтов.
Я не уверен, но считаю, что Дастин может быть намного лучше в полусреднем весе. Время покажет, но он определенно не маленький для полусреднего дивизиона», – считает Браун.
В декабря Порье проиграл Чарльзу Оливейре на UFC 269.
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