Тренер Майк Браун: «Порье очень трудно делать 155 фунтов. Дастин может быть намного лучше в полусреднем весе»

Тренер Майк Браун прокомментировал возможный переход из легкого в полусредний дивизион UFC.

«Порье достаточно крупный для полусреднего дивизиона, и сейчас он уже большой, чтобы оставаться в легком весе. Ему становится очень трудно делать 155 фунтов.

Я не уверен, но считаю, что Дастин может быть намного лучше в полусреднем весе. Время покажет, но он определенно не маленький для полусреднего дивизиона», – считает Браун.

В декабря Порье проиграл Чарльзу Оливейре на 269.

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