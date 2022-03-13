Дастин Порье: «Бой с Диазом вероятнее, чем бой с Колби. Надеюсь, он состоится летом»

Бывший претендент на титул UFC в легком весе Дастин Порье ответил на вызов полусредневеса .

«Вызов Ковингтона был ожидаем. Ему нужны большие бои, а он не может сразу драться за титул, потому что дважды проиграл чемпиону.

Если он снова хочет драться за пояс, ему придется одержать пару побед. Что касается меня, то я пока не уверен, что буду делать: драться в полусреднем или остаться в легком.

Заявления Колби работают — он остается на слуху, люди задают мне вопросы о нем, но это просто не мой стиль. Я не люблю это в спорте.

Я хочу бой с . Я всегда следил за боями его брата, и этот поединок станет отличным развлечением для фанатов. Этот бой вероятнее, чем бой с Колби. Надеюсь, он состоится летом», – сказал Порье.

Ковингтон – фаворит бой с Порье по мнению букмекеров

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