Колби Ковингтон: «Почему бы мне не подраться с Адесаньей? У него нулевая борьба – подниму его и воткну головой в пол»

Полусредневес UFC Колби Ковингтон изъявил желание провести бой с чемпионом среднего дивизиона Исраэлем Адесаньей.

«Думаю, что мог бы подняться в средний дивизион и побиться с Адесаньей. Не знаю, будет ли он готов, но сейчас для него все равно нет соперника. Потенциальные претенденты никому не интересны, и почему-то все хотят увидеть его бой с Камару Усманом.

Так почему бы мне не подраться с Адесаньей? У него нулевая борьба. Я подниму его и воткну головой в пол. Понимаете, он кардиокикбоксер. Этих женских кружков кардиокикбоксеров полным полно в США.

Я без проблем могу записаться в это и делать то же самое. Но вместо этого я выбрал жесткую, тяжелую американскую борьбу. Не думаю, что Адесанья способен ее остановить», – сказал Ковингтон.

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