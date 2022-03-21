Уайт о преемнике на посту главы UFC: «Кормье не потянет эту работу»

Президент UFC Дэйна Уайт определился с преемником на посту главы промоушена.
«Есть определенная формула насчет того, что мы делаем, и почему мы столь успешны. Есть один парень, который может меня заменить.
Существуют конкретные вещи, которые он не сможет сделать. Но с самым важным, с тем, что по-настоящему имеет большое значение — этот парень точно справится.
Я вас уверяю, почти никто не знает, кто он такой. Этот человек трудится за кулисами.
И да, Даниэль Кормье не потянет эту работу. Я люблю Даниэля, но эта должность ему не по плечу», – сказал Уайт.
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