Уайт о преемнике на посту главы UFC: «Кормье не потянет эту работу»

Президент UFC Дэйна Уайт определился с преемником на посту главы промоушена.

«Есть определенная формула насчет того, что мы делаем, и почему мы столь успешны. Есть один парень, который может меня заменить.

Существуют конкретные вещи, которые он не сможет сделать. Но с самым важным, с тем, что по-настоящему имеет большое значение — этот парень точно справится.

Я вас уверяю, почти никто не знает, кто он такой. Этот человек трудится за кулисами.

И да, не потянет эту работу. Я люблю Даниэля, но эта должность ему не по плечу», – сказал Уайт.

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