Дэйна Уайт: «Не знаю, что будет дальше относительно судьбы титула Нганну»

Теги UFC Дэйна Уайт MMA тяжелый вес (MMA) Фрэнсис Нганну Бокс/MMA/UFC

Президент UFC Дэйна Уайт рассказал о встрече с чемпионом тяжелого дивизиона Фрэнсисом Нганну.

«Мы ужинали с Фрэнсисом Нганну перед тем, как он вернулся в Камерун, он приедет через несколько недель, и мы снова встретимся.

Я пока не знаю, что будет дальше относительно судьбы титула и возможности введения временного пояса. Посмотрим, как все сложится», – сказал Уайт.

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Фрэнсис Нганну – о своем будущем: «Если это конец, то я счастлив. Я многое сделал и горжусь собой»

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