Кормье про бой Миочич – Туиваса: «Это будет слегка неуважительно ко Стипе»

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях сомневается в том, что состоится бой Стипе Миочича и Тая Туивасы.

«Я не верю, что это случится. Это будет слегка неуважительно, потому что Тай — мой друг, но Миочич достаточно сделал в этой игре, чтобы гарантировать себе определенные поединки.

Нормально говорить о боях вроде Джон Джонс — Миочич, Фрэнсис Нганну — Миочич. Но я не думаю, что Стипе находится на том этапе карьеры, когда будет поднимать других бойцов.

Стипе знает, что такое чемпионство. Так что я поддерживаю попытку друга Туивасы, но просто не знаю, состоится ли этот поединок», – сказал Кормье.

Тай Туиваса: «У меня есть шанс на победу в бою с Миочичем. Сразиться с ним будет большой честью»

Стипе Миочич 2 июля на UFC 276 может подраться с Таем Туивасой