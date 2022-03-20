Тим Цзю – о сильных сторонах Канело: «У него мощные ноги и рама, он может оттолкнуть любого»

Австралийский боксер российского происхождения Тим Цзю предположил, за счет чего абсолютный чемпион мира в суперсреднем весе добился такого доминирования.

«У Канело мощные ноги и рама. С такими атрибутами ты можешь оттолкнуть любого. Посмотрите, что он сделал с Ковалевым.

Сергей – полутяжеловес с сильным ударом, но Канело просто прошел сквозь него, а затем донес более тяжелые удары.

Мне нравится этот стиль – найти и уничтожить. Он может быть терпеливым, отразить несколько ударов, а затем донести свои мощные попадания», – сказал Цзю-младший.

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