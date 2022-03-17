«Чтобы увидеть, кто я и чего заслуживаю». Ковалев рассказал, почему согласился на бой с Канело

Бывший чемпион мира по боксу в полутяжелом весе Сергей Ковалев объяснил, почему согласился на бой с Саулем Альваресом.

В ноябре 2019-го Ковалев проиграл Канело нокаутом в 11-м раунде.

«Я дрался с Канело больше двух лет назад, и это было в полутяжелом весе, где я был лишен энергии.

Фанаты бокса спрашивали, почему я согласился на бой, если не был готов. Я ответил: «Послушайте, я всегда соглашаюсь на любой бой — как в боксе, так и в жизни, потому что это вызов, твое испытание от Бога».

Бог дал мне это испытание, и я должен был его пройти, чтобы увидеть, кто я и сего заслуживаю. Все видели мои ошибки, я попытался, но не справился.

Теперь я поднялся в первый тяжелый вес, и здесь мне будет комфортнее, потому что не придется гонять вес. Посмотрим, что я смогу сделать в этом дивизионе. Мне это тоже интересно», – сказал Ковалев.

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