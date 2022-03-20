Тим Цзю: «Бетербиев – стилистически идеальный бой для Канело, он бы обрабатывал Артура от корпуса до головы»

Непобежденный боксер первого среднего веса Тим Цзю назвал наиболее удобного соперника для Сауля Альвареса.

По мнению австралийца российского происхождения, таким боксером можно назвать полутяжеловеса .

«Я думаю, что стилистически это идеальный бой для Канело. Бетербиев будет идти вперед, и сможет обрабатывать его от корпуса до головы.

Я не видел, как Бетербиев оказывался в нокдауне. Это не имеет значения. Вопрос не в том, как ты падаешь, а в том, как поднимаешься», – сказал Цзю-младший.

Бой Бетербиев – Смит может состояться 18 июня в Нью-Йорке

Боб Арум: «Бетербиев – канадец. Он не имеет никакого отношения к России»