Тим Цзю: «Бетербиев – стилистически идеальный бой для Канело, он бы обрабатывал Артура от корпуса до головы»

Непобежденный боксер первого среднего веса Тим Цзю назвал наиболее удобного соперника для Сауля Альвареса.
По мнению австралийца российского происхождения, таким боксером можно назвать полутяжеловеса Артура Бетербиева.
«Я думаю, что стилистически это идеальный бой для Канело. Бетербиев будет идти вперед, и Канело сможет обрабатывать его от корпуса до головы.
Я не видел, как Бетербиев оказывался в нокдауне. Это не имеет значения. Вопрос не в том, как ты падаешь, а в том, как поднимаешься», – сказал Цзю-младший.
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