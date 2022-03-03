Дмитрий Бивол: «Я уважаю Канело, это лучший соперник в моей карьере»

Чемпион мира по боксу в полутяжелом весе по версии WBA Дмитрий Бивол обратился к Саулю Альваресу, с которым россиянин проведет поединок 7 мая.

«Во-первых, я не Сергей Ковалев. Я другой боец в сравнении с Сергеем. Я говорил с ним, и он сказал, что у него просто не было достаточно времени на подготовку. После седьмого раунда он просто чувствовал себя опустошенным.

Конечно же, я уважаю Канело. Безусловно, он лучший соперник в моей карьере, поскольку весь мир его знает. Он доказал, что является одним из лучших», – сказал Бивол.

Официально: Канело подерется с Дмитрием Биволом 7 мая за титул в полутяжелом весе

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