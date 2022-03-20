Бивол – о подготовке к бою с Канело: «Лагерь проходит хорошо, мне просто нужно сделать свою работу»

Чемпион мира по боксу в полутяжелом весе по версии WBA Дмитрий Бивол рассказал, как проходит подготовка к бою с абсолютным чемпионом мира Саулем Альваресом.

«Мой тренировочный лагерь проходит хорошо. Мне просто необходимо выполнить свою работу, сделать то, что я могу. Если у меня получится хорошо, то я одержу победу.

Мне нужно быть готовым ко всему: идти вперед, отступать, выбрасывать комбинации. Есть далеко не один способ победить.

Моя уверенность зависит от моих тренировок и тренера, который говорит мне: «Ты хорош, ты готов». Вот это моя уверенность », – сказал россиянин.

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