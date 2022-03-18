Дэйна Уайт дал совет Пэдди Пимблетту: «Он и его разговоры забавны, но в UFC нужно побеждать»

Президент UFC Дэйна Уайт высказался о перспективном легковесе Пэдди Пимблетте, которому 19 марта предстоит провести второй поединок в сильнейшем промоушене мира. Соперником англичанина станет Родриго Варгас.

«Он и его разговоры забавны. Но ему нужно побеждать. Он один из тех бойцов, у которых есть реальный потенциал чтобы стать звездой.

Но в UFC тебе нужно побеждать. Это не про популярность или про то, что многие люди обожают тебя. Если ты тут, ты должен доказывать победами», – сказал Уайт.

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