Николай Валуев прокомментировал призыв Виталия Кличко лишить Дмитрия Бивола боя с Саулем Альваресом

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Бывший чемпион мира по боксу в тяжелом весе и действующий депутат Госдумы Николай Валуев высказался о призывах не допустить россиянина Дмитрия Бивола до поединка против Сауля Альвареса.

Ранее с таким предложением выступил бывший чемпион мира по боксу в тяжелом весе и действующий мэр Киева Виталий Кличко.

«Тут есть момент. И его четко обозначил в фильме «Кавказская пленница» один из героев-похитителей студентки-комсомолки, предложив другому герою фильма не путать собственную шерсть с государственной.

Смысл, надеюсь, понятен. Но при всеобщей истерии Запада и практически массовой стрельбе себе в ногу подобные «предложения» небезосновательны», – написал Валуев в Инстаграме.

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