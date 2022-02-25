Хорхе Масвидаль: «Если Усман устроит жару в бою с Эдвардсом, то легко одержит победу»

Теги UFC MMA полусредний вес (MMA) Леон Эдвардс Хорхе Масвидаль Камару Усман Бокс/MMA/UFC

Полусредневес UFC Хорхе Масвидаль поделился ожиданиями от боя чемпиона дивизиона Камару Усмана и Леона Эдвардса.

«Если Усман будет драться так, как в последних двух боях, сочетая ударку с борьбой, то я думаю, что он сможет победить Леона техническим нокаутом. Я могу представить, что Эдвардс устанет и позже в бою Усман донесет тяжелые удары.

Еще бой назад и подумать не мог, что Усман умеет бить, но оказалось, что умеет. Это было очень неожиданно. Он сделал это в бою с Колби Ковингтоном. Усман, черт возьми, разбил его в последнем поединке.

Подобная ситуация случилась с Джони Хендриксом, когда он со всеми боролся, а затем начал всех нокаутировать. Он отправил в нокаут где-то 6-7 человек.

Если Усман устроит жару в бою с Эдвардсом, то думаю, что он легко одержит победу», – сказал Масвидаль.

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