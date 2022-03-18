Эдвардс признался, что контракт на бой с Усманом еще не подписан: «Все идет по плану, все детали согласованы»

Теги UFC полусредний вес (MMA) Леон Эдвардс Камару Усман Бокс/MMA/UFC

Топовый полусредневес UFC Леон Эдвардс заявил, что еще не подписал контракт на титульный поединок против Камару Усмана.

При этом британец отметил, что переговоры с командой нигерийца идут в нормальном режиме.

«Все идет по плану. Мы еще не подписали контракт, поэтому нельзя объявить наш бой официально, но уже все детали согласованы.

Я совсем согласился, Усман со всем согласился и в UFC также со всем согласны», – сказал Эдвардс.

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