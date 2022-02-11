Камару Усман: «Нам с Адесаньей нужно будет переговорить, если UFC предложит 100 млн долларов»

Чемпион UFC в полусреднем весе сообщил, на каком условии он готов подраться с чемпионом среднего дивизиона Исраэлем Адесаньей.

«Я уже говорил об этом раньше: пока Адесанья чемпион в среднем весе, у меня нет желания подниматься туда.

Адесанья — мой нигерийский товарищ, он хороший парень. Он нравится мне, я люблю его подход. Я уже говорил, что скорее предпочту двух чемпионов из Нигерии, чем одного нигерийца с двумя поясами.

Но если сядет с нами за стол переговоров и скажет: «Эй, парни, давайте-ка разделим между вами 100 млн долларов», то в этот момент мне с Исраэлем нужно будет переговорить», – сказал Усман.

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