Колби высмеял Масвидаля за фотографию синяка на глазном веке

Теги UFC полусредний вес (MMA) Колби Ковингтон Хорхе Масвидаль Бокс/MMA/UFC

Топовый полусредневес Колби Ковингтон отреагировал на публикацию его предыдущего оппонента Хорхе Масвидаля в Твиттере.

На послематчевой пресс-конференции Масвидаль пожаловался на тычки в глаза со стороны оппонента по ходу поединка.

Позднее Хорхе выложил твит с фотографией синяка на своем глазном веке, на что отреагировал Ковингтон.

Колби сделал скриншот, запостив его в сторис Инстаграма с плачущим эмодзи и песней Джастина Тимберлейка «Cry Me a River».

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