Колби высмеял Масвидаля за фотографию синяка на глазном веке

Топовый полусредневес отреагировал на публикацию его предыдущего оппонента в Твиттере.

На послематчевой пресс-конференции Масвидаль пожаловался на тычки в глаза со стороны оппонента по ходу поединка.

Позднее Хорхе выложил твит с фотографией синяка на своем глазном веке, на что отреагировал Ковингтон.

Колби сделал скриншот, запостив его в сторис Инстаграма с плачущим эмодзи и песней Джастина Тимберлейка «Cry Me a River».

Масвидаль раскритиковал работу Херба Дина: «Колби чуть не выколол мне глаз, он до сих пор пульсирует»

Аскрен раскритиковал Масвидаля за желание подраться с Колби на улице: «У тебя было целых 25 минут»