Колби высмеял Масвидаля за фотографию синяка на глазном веке

Топовый полусредневес Колби Ковингтон отреагировал на публикацию его предыдущего оппонента Хорхе Масвидаля в Твиттере.
На послематчевой пресс-конференции Масвидаль пожаловался на тычки в глаза со стороны оппонента по ходу поединка.
Позднее Хорхе выложил твит с фотографией синяка на своем глазном веке, на что отреагировал Ковингтон.
Колби сделал скриншот, запостив его в сторис Инстаграма с плачущим эмодзи и песней Джастина Тимберлейка «Cry Me a River».
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