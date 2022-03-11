Аскрен раскритиковал Масвидаля за желание подраться с Колби на улице: «У тебя было целых 25 минут»

Бывший боец ММА Бен Аскрен прокомментировал итоги поединка в полусреднем весе между Колби Ковингтоном и Хорхе Масвидалем, завершившимся разгромной победой первого судейским решением.

После боя Масвидаль признался, что намерен подраться с Колби на улице, несмотря на состоявшийся поединок в октагоне.

«Что меня раздражает, так это то, что Хорхе хочет подраться с ним после боя. У тебя только что было 25 минут, чтобы сделать почти все, что ты хочешь.

У тебя был шанс в течение 25 минут, а теперь ты будешь вести себя так, как будто хочешь еще?» – заявил Аскрен.

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