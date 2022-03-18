Леон Эдвардс – о реванше с Усманом: «Камару стал гораздо сильнее, но и я тоже»

Теги UFC полусредний вес (MMA) Леон Эдвардс Камару Усман Бокс/MMA/UFC

Топовый полусредневес UFC Леон Эдвардс, ставший претендентом на титул, высказался о грядущем реванше с Камару Усманом.

Напомним, что бойцы встречались в декабре 2015 года, тогда сильнее был нигериец. Второй поединок между полусредневесами состоится в июле 2022 года.

«С тех пор, когда я проиграл Усману прошло уже шесть или семь лет. Будет замечательно, если я смогу отомстить ему и при этом еще и выиграть титул.

Камару стал намного сильнее с момента нашего первого боя, но и я тоже», – сказал британец.

Усман раскрыл план на бой с Эдвардсом: «Повалю его и буду бить, пока он не сдастся»

Хорхе Масвидаль: «Если Усман устроит жару в бою с Эдвардсом, то легко одержит победу»

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные