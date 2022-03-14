Усман раскрыл план на бой с Эдвардсом: «Повалю его и буду бить, пока он не сдастся»

Чемпион UFC в полусреднем весе отреагировал на слова своего будущего соперника .

Ранее британец заявил, что нигериец сделает ставку на борьбу в поединке, который должен состояться летом 2022 года.

«Он сказал, что когда я выйду на бой, я не буду биться в стойке, так что я буду обязан не делать этого. Я дам тебе то, что ты хочешь, я не буду бить тебя в стойке.

Я буду бороться, я собираюсь повалить его, я собираюсь бить его по лицу, пока он не сдастся, так что не ждите, что я вообще биться стоя.

Нет, я собираюсь бороться, не ждите, что я буду наносить удары, не ждите, потому что я плохой ударник. Я выйду, чтобы повалить его, и я собираюсь разбить ему лицо», – саркастически отреагировал Усман.

Абдель-Азиз – о бое Усмана и Канело: «Камару нокаутирует его за три раунда»

Усман – о бое Бернса и Чимаева: «Нет смысла говорить, что победитель станет претендентом №1»