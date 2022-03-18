UFC Fight Night 204: Волков против Аспиналла, Аллен против Хукера и другие бои

В Лондоне (Великобритания) на арене O2 19 марта состоится турнир UFC Fight Night 204.

В главном событии вечера нас ждет поединок в тяжелом дивизионе между Александром Волковым и Томом Аспиналлом.

В со-главном событии состоится бой в полулегком весе между Арнолдом Алленом и .

Другие бои главного карда:

против Родриго Варгаса в легком весе;

Гуннар Нельсон против Такаши Сато в полусреднем весе;

Молли Маккэнн против Луаны Каролины в женском наилегчайшем весе;

Джей Герберт против Илии Топурии в полулегком весе.

Турнир начнется 19 марта в 19:55 по мск. Предварительный кард можно будет увидеть на канале «Матч! Боец». Трансляция главного карда начнется в 23:00 по мск на «Матч ТВ».

Александр Волков: «Смутные времена наступили в тяжелом весе. Логично было бы сделать временный пояс, но непонятно, кто за него будет драться»

Том Аспиналл: «У Волкова огромный опыт, а у меня его почти нет»