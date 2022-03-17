Александр Волков: «В бою с Аспиналлом буду играть роль плохого парня»

Российский тяжеловес UFC Александр Волков поделился ожиданиями от боя с Томом Аспиналлом.

«Я спокоен и уверен в себе. Настроен на победу. Я профессионал, поэтому готовился к поединку и был готов выступить, несмотря ни на что.

В любом противостоянии должен быть кто-то плохой, и кто-то хороший. Сейчас роль плохого парня буду играть я, и это классно. Это меня подстегивает. Это часть игры, и только привлекает внимание к поединку.

Я очень рад, что есть такое противостояние. За счет этого публике будет интересно смотреть наш бой», – сказал Волков.

Бой Волкова и Аспиналла возглавит 204, который состоится 19 марта в Лондоне.

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