Волков про трудности во время перелета в Лондон: «Получилось так, будто я слетал в США и обратно»

Российский тяжеловес UFC Александр Волков рассказал, с какими трудностями столкнулся во время перелета в Лондон на бой с Томом Аспиналлом.

«За полтора месяца до боя я заболел коронавирусом второй раз. Поэтому я не мог улететь раньше. Я должен был пройти полноценный тренировочный лагерь, провести спарринги и все остальное.

Мы очень благодарны UFC за то, что они пытались нам помочь приехать на бой раньше, но я не мог. Мы были уверены, что сможем прилететь в Лондон.

Конечно, меня беспокоило, что нынешняя обстановка повлияет на путешествие. Мы боялись, что не сможем пройти российскую таможню или любую другую. Как и все остальные люди мы понятия не имели, что нас ждет впереди, потому что каждый день принимались новые законы.

Единственная разница в том, что в этот раз я летел почти сутки. До этого перелет в Лондон занимал четыре часа. В этот раз получилось так, будто я слетал в США и обратно.

Подготовка к бою всегда тяжелая, даже без всего этого. Единственный способ подготовиться — это отключить социальные сети и все остальное. Я перестал читать новости. Для меня это был единственный способ подготовиться», – сказал Волков.

Бой Волкова и Аспиналла возглавит 204, который состоится 19 марта.

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