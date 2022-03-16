Тайсон Фьюри – Аспиналлу: «Разбей Волкову лицо. Сделай это!»

Теги UFC MMA тяжелый вес (MMA) Александр Волков Тайсон Фьюри UFC Fight Night Том Аспиналл Бокс/MMA/UFC

Чемпион WBC в тяжелом весе Тайсон Фьюри записал видеообращение британскому бойцу UFC Тому Аспиналлу, который в эти выходные подерется с россиянином Александром Волковым.

«Хочу пожелать своему приятелю Тому Аспиналлу всего хорошего в предстоящем поединке на турнире UFC.

Удачи, Том! Делай свое дело, разбей ему лицо, и поднимайся на вершину, мой друг! Сделай это!» – сказал Фьюри.

Бой Волкова и Аспиналла 19 марта возглавит турнир UFC Fight Night 204 в Лондоне.

Том Аспиналл: «Готовился специально под Волкова. Он лучший соперник из тех, с кем я дрался»

Александр Волков сообщил о приезде в Лондон. Бой против Аспиналла состоится

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