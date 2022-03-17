Том Аспиналл: «У Волкова огромный опыт, а у меня его почти нет»

Британский тяжеловес UFC Том Аспиналл назвал три преимущество в преддверии боя на 204.

«Во-первых, Волков реально высокий.

Во-вторых, за его плечами очень много боев. У него колоссальный опыт 5-раундовых поединков. В то же время я никогда не дрался в 5-раундовом противостоянии.

В-третьих, у Волкова есть удар, который способен нокаутировать оппонента. У него огромный опыт, а у меня его почти нет», – сказал Аспиналл.

Бой Волкова и Аспиналла состоится 19 марта в Лондоне.

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