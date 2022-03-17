Александр Волков: «Смутные времена наступили в тяжелом весе. Логично было бы сделать временный пояс, но непонятно, кто за него будет драться»

Российский тяжеловес UFC Александр Волков высказался относительно временного пояса в дивизионе.

«Думаю, что организация боя за временный пояс в тяжелом дивизионе была бы логична. Думаю, что временный пояс немного сдвинул бы ситуацию. Вопрос только в том, кто бы за него дрался.

У Гана был шанс подраться за пояс. Туиваса только появился в топ-3, неожиданно для всех. Поэтому в целом смутные времена наступили в тяжелом весе. Но тем интереснее, тем больше будет вызовов, появляться новых имен.

Логично было бы сделать временный пояс, но непонятно, кто за него будет драться», – считает Волков.

19 марта на UFC Fight Night 204 Волков подерется с Томом Аспиналлом.

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