Тедди Атлас: «Чимаев – хирург, оперирующий ударами»

Известный американский тренер рассказал про впечатления от шведского бойца UFC Хамзата Чимаева.

«Он непобежденный, и для меня это одна из его сильных сторон. Почему? Потому что он не знает, как проигрывать.

Он дерется так, словно не хочет узнать, что такое поражение. И никогда не узнает. Он дерется с подавляющей уверенностью. Не каждый на это способен. Такие бойцы, когда выходят в ринг или клетку, верят только в один результат — в свою победу.

У Чимаева в рукаве не один козырь. Мы знаем о его навыках в партере, но он еще точно бьет. Он эффективный снайпер. Чимаев — хирург, оперирующий ударами. У него пугающая борьба, но ударка тоже страшная.

Это словно ты заходишь в чей-то дом, а там лев возле парадной двери, тигр возле черного хода и аллигатор в гостиной. Тебе лучше пойти в другой дом», – сказал Атлас.

9 апреля на UFC 273 Чимаев проведет бой с Гилбертом Бернсом.

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