Том Аспиналл: «Готовился специально под Волкова. Он лучший соперник из тех, с кем я дрался»

Британский боец UFC Том Аспиналл поделился ожиданиями от боя с россиянином Александром Волковым.

«Изменений со стороны UFC не было. Я знаю, что Волков прибыл в Лондон, и надеюсь, что все в силе. Я знаю, что буквально пару дней назад Британский боксерский совет отстранил от соревнований всех россиян, которые уже находятся в стране.

Очень надеюсь, что это не коснется нас, и стараюсь сохранять позитивный настрой.

Волков — буквально самый большой и лучший соперник из тех, с кем я дрался. Он на голову сильнее моих предыдущих соперников, но я чувствую, что готов к этому.

Я знаю, что он может предложить многое, хорош во всех аспектах, и я ни в коем случае не хочу, чтобы его заменили, потому что я готовился специально под Волкова.

Я провел много спаррингов с высокими соперниками, готовился за границей, и считаю, что он потрясающий соперник. Отношусь к нему очень серьезно», – сказал Аспиналл.

Бой Волкова и Аспиналла возглавит 204, который состоится 19 марта в Лондоне.

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Александр Волков сообщил о приезде в Лондон. Бой против Аспиналла состоится