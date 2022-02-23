Биспинг – о Чимаеве: «Про него говорят: это – ###### [кошмар], он настоящая угроза! Я слышу о Хамзате ужасающие вещи»

Бывший чемпион UFC в среднем весе высказался о перспективном полусредневесе Хамзате Чимаеве.

Англичанин признался, что его друзья, наблюдающие за работой шведа в зале, поражены его работоспособностью.

«Я слышу о Хамзате ужасающие вещи. находится там, а еще я дружу с парнями из Швеции, которые снимали документальный фильм о зале, где тренируется Чимаев.

И все они в один голос твердят: «Это ######! [кошмар] Хамзат настоящая угроза!»

Его работоспособность поражает, он тренируется как сумасшедший», – сказал Биспинг.

Хамзат Чимаев: «Не хочу быть обычным парнем, который выиграл один титул UFC»

Хамзат Чимаев: «Я твой король, UFC!»