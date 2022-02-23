Биспинг – о Чимаеве: «Про него говорят: это – ###### [кошмар], он настоящая угроза! Я слышу о Хамзате ужасающие вещи»

Теги UFC Майкл Биспинг полусредний вес (MMA) Даррен Тилл натив Хамзат Чимаев контент Чимаев - Бернс Бокс/MMA/UFC

Бывший чемпион UFC в среднем весе Майкл Биспинг высказался о перспективном полусредневесе Хамзате Чимаеве.

Англичанин признался, что его друзья, наблюдающие за работой шведа в зале, поражены его работоспособностью.

«Я слышу о Хамзате ужасающие вещи. Даррен Тилл находится там, а еще я дружу с парнями из Швеции, которые снимали документальный фильм о зале, где тренируется Чимаев.

И все они в один голос твердят: «Это ######! [кошмар] Хамзат настоящая угроза!»

Его работоспособность поражает, он тренируется как сумасшедший», – сказал Биспинг.

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