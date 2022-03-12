Гилберт Бернс – о бое с Чимаевым: «В этом бою кого-то могут вырубить»

Топовый полусредневес UFC Гилберт Бернс рассказал, чего ждет от поединка с .

«В этом бою кто-то может быть нокаутирован, особенно если мы останемся в стойке и будет наносить удары. Так что это противостояние, в котором может случиться что угодно.

Хамзат опасный боец и у него тяжелая рука, а также очень высокий уровень борьбы, но у меня также хорошая борьба.

Так что мы равны, если говорить о вводных. Это очень тяжелый бой», – сказал Бернс.

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