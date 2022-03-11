Даррен Тилл выложил видео с Чимаевым: «Я живу с маньяком»

Средневес UFC Даррен Тилл выложил очередную публикацию с .

Напомним, что англичанин в последнее время тренируется в Стокгольме в одном зале со шведом чеченского происхождения.

В опубликованном в сторис видео Чимаев в шутливой манере отрабатывает ударные комбинации, а затем вплотную подходит к снимающему эту сцену на видео Тиллу.

«Я живу с маньяком», – подписал Даррен сторис.

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