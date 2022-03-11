Усман – о бое Бернса и Чимаева: «Нет смысла говорить, что победитель станет претендентом №1»

Теги UFC полусредний вес (MMA) Колби Ковингтон Камару Усман Висенте Луке Гилберт Бернс Хамзат Чимаев Бокс/MMA/UFC

Чемпион UFC в полусреднем весе и лидер рейтинга P4P Камару Усман высказался о поединке между Гилбертом Бернсом и Хамзатом Чимаевым.

По мнению нигерийца, победителя этого боя нельзя считать первым претендентом на титульный поединок.

«В этом не было бы смысла. У нас есть такие парни, как Висенте Люке, Белал Мухаммад, Гилберт Бернс все еще здесь, у нас есть Колби Ковингтон.

На самом деле нет особого смысла говорить, что победитель боя Бернса с Чимаевым – претендент номер один.

Эти парни находятся в группе, и им нужно доказать, кто является очевидным претендентом номер один», – сказал Усман.

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