Усман – о бое Бернса и Чимаева: «Нет смысла говорить, что победитель станет претендентом №1»

Чемпион UFC в полусреднем весе и лидер рейтинга P4P Камару Усман высказался о поединке между Гилбертом Бернсом и .

По мнению нигерийца, победителя этого боя нельзя считать первым претендентом на титульный поединок.

«В этом не было бы смысла. У нас есть такие парни, как Висенте Люке, Белал Мухаммад, Гилберт Бернс все еще здесь, у нас есть .

На самом деле нет особого смысла говорить, что победитель боя Бернса с Чимаевым – претендент номер один.

Эти парни находятся в группе, и им нужно доказать, кто является очевидным претендентом номер один», – сказал Усман.

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