Бивол – о гонораре за бой с Канело: «Конечно, это самые большие деньги в моей карьере»

Чемпион мира по боксу в полутяжелом весе по версии WBA Дмитрий Бивол рассказал о финансовой составляющей поединка против Сауля Альвареса.

«Не могу сказать без одобрения организаторов [размер гонорара] Конечно же, это самый большой гонорар в моей карьере.

Но он не настолько большой, чтобы он вскружил мне голову, чтобы я больше ни о чем не думал», – заявил Дмитрий.

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