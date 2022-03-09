Виталий Кличко: «Важно, чтобы Биволу запретили проводить бои на территории США»

Бывший чемпион мира по боксу в тяжелом весе призвал США не допускать россиянина до боя с .

«Это мера не против отдельно взятого спортсмена, но Украине нужно, чтобы весь мир оказывал давление на Россию.

Важно, чтобы этому боксеру запретили проводить бои на территории США — ровно так же, как и всем российским спортсменам сейчас запрещено участвовать в международных соревнованиях», – сказал Кличко.

Бой Бивола и Альвареса запланирован 7 мая в Лас-Вегасе.

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