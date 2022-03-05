Бивол рассказал о плане на бой с Канело: «Собираюсь выйти на ринг и вступить в честный бой»

Чемпион мира по боксу в полутяжелом весе по версии WBA Дмитрий Бивол рассказал, с каким настроем выйдет на поединок с Саулем Альваресом, абсолютным чемпионом мира в суперсреднем весе.

«Я рад возможности побоксировать с этим человеком, выйти на ринг и вступить в честный бой. А все остальное зависит от меня.

Неважно, кто на его стороне, важно – как я поведу себя в ринге. Рассуждая в контексте «у них все слажено или схвачено»… Да какая разница, в ринге останемся мы вдвоем.

Без разницы, как у него происходило до встречи со мной. Я стараюсь настраиваться на бой с Канело так же, как и на предыдущие свои поединки», – сказал Бивол.

Бивол – о переговорах с Канело: «В феврале стало понятно, что мы будем боксировать»

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