Царукян – о реванше с Махачевым: «Очень интересный бой для меня, жду момента, когда мне его предложат»

Рейтинговый легковес UFC Арман Царукян вновь заявил, что хочет провести реванш против .

При этом представитель Армении признает, что Ислам находится в хорошем положении, поэтому для проведения этого поединка Царукяну необходимо улучшить свою позицию в рейтинге дивизиона.

«Очень интересный бой для меня. Жду момента, когда мне предложат его хотя бы за 6-7 недель, а желательно за 8, чтобы я хорошо подготовился. Сейчас Ислам на другой позиции.

В принципе, по боям мы выиграли одинаково после нашего поединка. Но он уже был в UFC, и у него уже была победная серия, так что он уже в топ-5.

Мне нужно сделать бой, максимум два, чтобы добраться до топ-5, а там будет понятно. Если он уже будет чемпионом, было бы интересно, чтобы я стал претендентом», – сказал боец.

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