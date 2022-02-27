Царукян вызвал Махачева на бой: «Я бы хотел побиться с ним в России, мы лучшие в легком дивизионе»

Рейтинговый легковес UFC Арман Царукян, одержавший доминантную победу над Йоэлем Альваресом, заявил, что хочет подраться с , когда россиянин завладеет титулом.

«Я достоин биться с топами в пятираундовых поединках. Мне это по силам, я стал намного лучше, продолжаю развиваться каждый день.

Титульный бой с Махачевым – моя цель, потому что это будет хороший бой. Мы уже с ним бились в России.

И я бы хотел снова побиться там же, в том же месте, потому что у меня там много фанатов, у Ислама там много фанатов.

Это будет просто потрясающий бой, потому что мы лучшие в нашем дивизионе, я так думаю», – сказал боец из Армении.

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