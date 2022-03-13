Генри Сехудо: «Уайту следует устроить бой Махачеву с Дос Аньосом вместо поединка с Дариушем»

Бывший чемпион в двух весовых категориях назвал более подходящего соперника для легковеса .

«Махачев против Рафаэля Дос Аньоса — это бой, который Дэйне Уайту следует устроить вместо поединка против .

Эти парни столько раз вступали в словесные перепалки в социальных сетях. Я бы предпочел увидеть Рафаэля против Ислама.

По моему мнению, этот поединок лучше, чем бой против Дариуша. Считаю, что у них настоящая вражда, а это то, что нужно. Ему необходимы истории.

Это почти так же, как Хабибу нужен Конор Макгрегор. Нужно создать эту звезду», – сказал Сехудо.

Майкл Чендлер – о Исламе Махачеве: «Победив Грина, ты не можешь рассчитывать на титульный шанс»

Рафаэль Дос Аньос: «Махачеву был обеспечен титульный бой, но теперь ему придется подраться с другим парнем»