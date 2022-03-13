Генри Сехудо: «Уайту следует устроить бой Махачеву с Дос Аньосом вместо поединка с Дариушем»

Теги UFC MMA Генри Сехудо легкий вес (MMA) Рафаэль Дос Аньос Ислам Махачев Бенеил Дариуш Бокс/MMA/UFC

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо назвал более подходящего соперника для легковеса Ислама Махачева.

«Махачев против Рафаэля Дос Аньоса — это бой, который Дэйне Уайту следует устроить вместо поединка против Бенеила Дариуша.

Эти парни столько раз вступали в словесные перепалки в социальных сетях. Я бы предпочел увидеть Рафаэля против Ислама.

По моему мнению, этот поединок лучше, чем бой против Дариуша. Считаю, что у них настоящая вражда, а это то, что нужно. Ему необходимы истории.

Это почти так же, как Хабибу нужен Конор Макгрегор. Нужно создать эту звезду», – сказал Сехудо.

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