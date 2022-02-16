Хабиб про конфликт Нганну с UFC: «Если ты подписал контракт, то должен выполнять его условия»

Бывший чемпион в легком весе прокомментировал конфликт чемпиона тяжелого дивизиона с промоушеном из-за финансовых условий.

«Я знаю одно: если ты заключил сделку, подписал контракт, то должен выполнять его условия. Это просто мое мнение.

Не имею ничего против Нганну, Дэйны Уайта или UFC. Не знаю, что там происходит между ними, но просто хочу дать совет молодым бойцам: когда подписываете контракт, вам нужно его прочитать.

Если вы подписали сделку на пять или десять боев, то должны выполнять условия. Я религиозный человек, поэтому если ты заключил сделку, то должен ее выполнять.

Я слышал, что договор Нганну с UFC закончился. Не знаю, но не имеет значение, о ком идет речь: Фрэнсис, Хабиб, Камару Усман... Если у вас есть сделка, то вы должны ее выполнять. Если нет, то ладно, но перед подписанием прочитайте и посмотрите условия», – сказал Нурмагомедов.

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