Усман – о Нганну: «Должен ли он получать больше? В этом нет никаких сомнений»

Лидер рейтинга UFC P4P Камару Усман заявил, что поддерживает своего друга, чемпиона тяжелого веса, в борьбе за улучшенный контракт с промоушеном.

При этом нигериец отметил, что надеется на достижение соглашения между камерунцем и UFC.

«Очень многие бойцы недовольны своим положением и заявляют, что хотят больше, но в результате стороны приходят к компромиссу.

Может ли Фрэнсис получить больше? Абсолютно. Должен ли он получить больше? В этом нет сомнений», – сказал Усман.

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