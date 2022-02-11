Чейл Соннен: «Дэйна Уайт – самый щедрый человек, которого я только видел»

Ветеран ММА Чейл Соннен поддержал президента UFC Дэйна Уайта в финансовом конфликте с чемпионом тяжелого дивизиона Фрэнсисом Нганну.

«Уайт начал давать парням дополнительные денежные бонусы, которые выходят за рамки того, что прописано в контрактах. Когда он начал это делать, его следовало поместить на обложку журнала TIME, он должен был быть номинирован на различные награды. Но многие СМИ попытались обойти это стороной и выставляли это каким-то уничижительным.

Нганну заработает миллион долларов, дополнительные деньги плюс 600 тысяч долларов, о которых писали, а еще деньги от Reebok. Он получит все это за бой, который не промоутировал.

Это подарок от очень щедрого парня Уайта. Илон Маск никогда этого не сделает. Билл Гейтс, Тим Кук, Стив Джобс никогда бы этого не сделали. Дэйна – самый щедрый человек, которого я только видел», – сказал Соннен.

Генри Сехудо: «Нганну заслуживает 40 млн долларов за бой с Фьюри»

Фрэнсис Нганну – о своем будущем: «Если это конец, то я счастлив. Я многое сделал и горжусь собой»